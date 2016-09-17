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    Маццарри: «Между мной и Моуринью – профессиональное уважение, без проблем могу пригласить его выпить»

    Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри накануне поединка пятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» опроверг наличие конфликта с наставником манкунианцев Жозе Моуринью. Напомним, между итальянцем и португальцем наблюдались напряженные отношение во времена их работы в Серии А, когда они возглавляли «Интер» и «Наполи» соответственно. Встреча между «шершнями» и «красными дьяволами» состоится в воскресенье, 18 сентября.

    «У меня очень хорошие отношения с Моуринью. Иногда пресса ворошит прошлое, вспоминая мои разногласия с Жозе, а также Конте в Серии А.

    Это нормально, когда вы бороться за лидирующие позиции. Подобное может произойти, но у меня очень хорошие, крепкие отношения с ним, включая профессиональное уважение.

    Пригласить Моуринью выпить? Конечно, без проблем», – сказал Маццари.

    Источник: Skysports

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    17.09.2016 12:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 17 сентября 2016, 16:08

      Когда вы бороться за лидирующие позиции

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