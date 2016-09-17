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    Аленичев: «Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»

    Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что после своей отставки из московского клуба он постоянно хотел вернуться к тренерской работе.

    «Теперь не вижу каждый день этих замечательных футболистов, людей в клубе и на базе. Все это пока непривычно. Сразу после ухода из команды улетел в Италию, чтобы от всего отвлечься. Отдохнул, поплавал, позагорал. Но лучше, безусловно, каждый день работать. Так что месяц получился довольно скомканным: утром просыпаюсь с одним и тем же желанием – тренировать, тренировать и еще раз тренировать. Хочется вновь работать с игроками, объяснять им, как добиваться побед. Впрочем, потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком». Было тяжело, сейчас уже легче. Что ж – такова тренерская доля», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2016 00:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +44

      Kareon 17 сентября 2016, 12:25

      Нужно было дать сезон до работать если нет чемпионства тогда и увольнять тем более победа у тула была крупная

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2016, 12:21

      Как девочка, прям. Ему женскую команду надо попробовать )

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 17 сентября 2016, 10:32

      по моему сейчас бы и у Аленичева было все в порядке.теперешняя игра спартака это его заслуга.За такое короткое время Каррера не смог бы ничего сделать

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 сентября 2016, 09:41

      ОН И СДЕЛАЛ СПАРТАК.А КАРРЕРА НА ГОТОВЕНКОЕ ПРИШЁЛ

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2016, 03:17

      Дима свой человек и даже после Аека, лично я не хотел его отставки... но так случилось... Хотелось бы пожелать ему найти поскорее новый клуб, набраться опыта и, возможно, через несколько лет он снова вернётся в спартак.

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      Рейтинг: +108

      sciline10 17 сентября 2016, 01:05

      а теперь представим, что первая часть сезона зависит скорее от предсезонной подготовки, нежели от каких-то невероятных идей тренера, кто лучше физически готов, тот лучше и пройдёт начало дистанции, так всегда было, и на мой взгляд, победы спартака сейчас процентов на 70 заслуга Аленичева, а вот во второй половине мы уже увидим спартак нового тренера, если конечно увидим)
      кто бы как не кричал- пришёл новый тренер и сразу результат дал, такого не бывает, как правило пол года-год как раз адаптации.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 сентября 2016, 01:03

      некоторые люди слишком рано причисляют себя к тренерам. Тренер или не тренер ясно лет через 7-8. Не всякий знаменитый игрок становится Тренером.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 сентября 2016, 00:52

      не он первый, не он последний, в Спартаке текучка тренеров огромная

      -2
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