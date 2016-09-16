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    Бутко: «Я доволен, что помог «Шахтеру» добиться победы»

    Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, знакомый российскому болельщику по игре в «Амкаре», поделился впечатлениями от дебютного матча в Лиге Европы. Напомним, что вчера 25-летний футболист сыграл против «Коньяспора» (1:0). Именно Бутко стал автором результативной передачи.

    «Это была моя первая игра в Лиге Европы. Поначалу немного сказывалось волнение. Да и соперник садился слишком низко, из-за чего не всегда получалось сделать точный последний пас. В перерыве тренер просил действовать в том же ключе и сказал, что всe будет хорошо. Моя задача при такой игре – делать как можно больше нацеленных передач, в частности на Факундо. Один раз получилось, и я доволен, что помог «Шахтеру» добиться победы. В целом я очень рад! Всегда мечтал играть за родную команду на самом высоком уровне», — сказал Бутко в интервью пресс-службе «Шахтeра».

    Источник: ФК «Шахтер»

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    16.09.2016 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 16 сентября 2016, 21:26

      Молодчик Богдан! Болельщики Амкара всегда будут тебя поддерживать, успехов тебе!

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