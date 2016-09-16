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    Фонсека: «Провели почти идеальный матч»

    Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека рад победе своей команды над «Коньяспором» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Напомним, что «горняки» вырвали победу во втором тайме благодаря голу Феррейры.

    «Это был очень тяжелый сценарий для «Шахтера». Десять игроков соперника находились возле собственной штрафной, и очень тяжело играть, когда вообще нет свободного пространства.

    Мы почти всю игру провели на половине поля соперника, владели мячом 73 процента времени и не позволили создать ни одного момента у наших ворот. Провели почти идеальный матч, с чем поздравляю своих подопечных.

    Феррейра иногда может не забить, но за что ценю его, так это за большое желание работать. Справедливо, что забил именно он», — сказал Фонсека в эфире канала «Футбол 1».

    Источник: «Спорт-Арена»

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    16.09.2016 06:28
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