Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Впервые при Абрамовиче «Челси» не попал в ЛЧ. Нехорошо, что мы смотрим ТВ по вторникам и средам»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил сожаление, что команда не попала в розыгрыш Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

    «Это первый раз за эру Абрамовича, когда «Челси» не играет в этом фантастическом турнире. Думаю, мы должны там быть.

    Это очень странно. Нехорошо, что мы смотрим этот турнир по телевизору по вторникам и средам. В этом сезоне мы должны трудиться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

    «Челси» в прошлом сезоне финишировал десятым, впервые при Абрамовиче не попав в четверку. «Челси» должен играть в ЛЧ», – сказал Конте.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 сентября 2016, 08:58

      Глоуна жозе поставили переводчика... хотя мю уже третий год без лиги если не ошибаюсь и этот будет 4 апл толком еще не начал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 16 сентября 2016, 07:10

      Какие игроки,такие и результаты...не надо было маура сливать,ходя пешком по полю.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > zagrizlik 16 сентября 2016, 12:16

      маур наоборот и загубил их, мару тренер 1 сезона, потом идет спад

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 16 сентября 2016, 05:20

      привыкайте теперь))

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11