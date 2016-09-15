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    Лига Европы. «Зенит» вырвал победу у «Маккаби»

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл «Маккаби» со счетом 4:3. У хозяев дублем отметился Харис Медуньянин, еще один гол на счету Видара Кьяртанссона. В составе «Зенита» отличились Роберт Мак, Александр Кокорин, Жулиано и Лука Джорджевич.

    Также в этом квартете выступают АЗ и «Дандолк».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

    Маккаби (Израиль) – Зенит (Россия) – 3:4 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Медуньянин, 26; 2:0 – Кьяртанссон, 50; 3:0 – Медуньянин, 70; 3:1 – Кокорин, 76; 3:2 – Маурисио; 84; 3:3 – Жулиано, 86; 3:4 – Джорджевич, 90.

    Маккаби: Райкович, Харуш, Филипенко, Бен-Хаим, Даса, Альберман, Медуньянин, Игьебор, Бенаюн (Мича, 79), Бен-Хаим II, Кьяртассон (Бен-Басат, 74).

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Смольников, Жирков, Хави Гарсия (Маурисио, 72), Витсель, Мак, Жулиано, Кокорин, Кержаков (Джорджевич, 61).

    Предупреждения: Райкович, 77; Даса, 79; Даса, 81; Мича, 83 – Кокорин, 19; Гарсия, 57; Витсель, 60.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 21:52
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    Комментарии96
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 16 сентября 2016, 11:18

      Перечитал правила 2016 года и вывод судья просто профессионал. Так тонко разобраться надо знать тонкости. Ладыгин это слабое звено Зенита и его место и ФНЛ. А в основном молодцы парни- респект.

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 16 сентября 2016, 10:10

      что не говорите, а игра сыграна и Зенит победил. да, может судья и помог, но это сломало психологию игрокам Маккаби. они не справились, а Зенит воспользовался. Лодыгин вобще отдельная тема. а так с победой... Россия!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 сентября 2016, 06:48

      Интересная получилась игра ...........

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 16 сентября 2016, 05:52

      Лодыркин конечно вообще дырявый,как его в сборную вообще вызывают???Одни косяки у него

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 сентября 2016, 00:51

      ЗА 14 МИНУТ 4 ГОЛА МОЛОДЦЫ ВАЛИДОЛЬЩИКИ

      3
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      Рейтинг: +24

      seawave 16 сентября 2016, 00:46

      Зенит с шикарной, волевой, ожидаемой и неожиданной победой!!!P.S. в следующий раз не ждите 0:3, ебашьте сразу!)))

      2
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      Рейтинг: +24

      seawave > sv1969 16 сентября 2016, 01:34

      Значит надо научиться!Ведь так будет лучше для всех!)Пусть поздно,чем никогда!) Обсуждать, что и как у нас происходит в государстве с футболом сейчас не готов, я под впечатлением от великолепной победы!

      1
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      Рейтинг: +33

      Alex_004 16 сентября 2016, 00:46

      Стр. 84-85 Правил UEFA: "Если игрок должен получить отложенную красную карточку, но судья дал продолжить играть, посчитав, что у команды имеется явная возможность забить гол, и при этом удаляемый игрок касается мяча, судья останавливает игру, удаляет игрока и назначает свободный удар в сторону ворот команды, игрок которой нарушил правило."

      7
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 сентября 2016, 00:10

      Болею только когда наши против не наших играют.Зенит молодцы,мне кажется вряд ли в матчах такого уровня кто-то выигрывал в основное время проигрывая 0-3 за 15 минут до конца игры.

      3
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 сентября 2016, 00:06

      газ пром падлы даже евреев купили

      -2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > спартак спартаков1 16 сентября 2016, 00:12

      почему "даже"? Самая неподкупная, абсолютно равнодушная к деньгам нация?

      3
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 16 сентября 2016, 00:01

      С Победой! Отыгрались с 3 -0! Красавы при любых раскладах! Кокорина в зимний трансфер в Динамо,хотя и ФНЛ его врятли примет с восторгом

      3
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Karel1977 16 сентября 2016, 00:11

      По некоторым характерным признакам можно понять: Кокорин Митрофанову - скажем так - нравится. Поэтому Кокорин в Зените будет пока там будет Митрофанов. А вот то, что он не на лавке, а в основе - это уже плод равнодушия Луческу.

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