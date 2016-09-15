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    Пономарев: «Антирекорд Акинфеева? Пропущенные в этих матчах голы нужно разделить на всю команду»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об антирекорде голкипера московского клуба Игоря Акинфеева в матчах Лиги чемпионов. Напомним, российский вратарь пропустил гол в 38-й встрече подряд.

    «Это не стоит обсуждать. В спортивных кругах об этом не говорят, это обсуждают только журналисты. Это не закономерность, таков футбол, так получилось. Все пропущенные в этих матчах голы нужно разделить на всю команду. Нужно смотреть на каждый пропущенный мяч, кто виноват, где было проиграно единоборство, современные технологии позволяют все детально разобрать», – сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.09.2016 19:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, пусть старый вспомнит гол Шуррле в химкинском матче с Вольфсбургом. Кто кроме Конифея виноват в пропущенном мяче? Сам себе забил!

      -8
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      ...
      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > Aztec58 15 сентября 2016, 21:19

      Ну 1 и всё

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 15 сентября 2016, 20:08

      можно все писать но рекорд только у ЦСКА -лет 30 продержится

      -2
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