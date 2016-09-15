Симонян: «Российским клубам надо попадать в финал ЛЧ и ехать в Киев»

спс Симоняну за норм слова, без какого либо сарказма. А по поводу участия российского клуба в финале.. все в их руках. А по поводу болельщиков незн.. Я по крайней мере вижу изредка людей со своими авто из России в Украине и по крайней мере норм все себя ведут. К тому же на футб. стадионе явно не мало полицаев будет. В общем доживем увидем.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.
«Надо попадать в финал Лиги чемпионов и ехать в Киев! Мне не хотелось бы, чтобы у наших болельщиков, которые захотят посетить этот матч, возникли проблемы. Но кто знает, как поведут себя хозяева и местные болельщики. Единственное, что хочу сказать: если бы финал проходил в России, у нас бы проблем не возникло и приехали бы украинцы.
Киев – достойный вариант для проведения финала Лиги чемпионов. Они проводили финал чемпионата Европы. Украина – футбольная страна», — сказал Симонян.