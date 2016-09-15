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    Симонян: «Российским клубам надо попадать в финал ЛЧ и ехать в Киев»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.

    «Надо попадать в финал Лиги чемпионов и ехать в Киев! Мне не хотелось бы, чтобы у наших болельщиков, которые захотят посетить этот матч, возникли проблемы. Но кто знает, как поведут себя хозяева и местные болельщики. Единственное, что хочу сказать: если бы финал проходил в России, у нас бы проблем не возникло и приехали бы украинцы.

    Киев – достойный вариант для проведения финала Лиги чемпионов. Они проводили финал чемпионата Европы. Украина – футбольная страна», — сказал Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 14:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +57

      Ailend 19 сентября 2016, 00:18

      спс Симоняну за норм слова, без какого либо сарказма. А по поводу участия российского клуба в финале.. все в их руках. А по поводу болельщиков незн.. Я по крайней мере вижу изредка людей со своими авто из России в Украине и по крайней мере норм все себя ведут. К тому же на футб. стадионе явно не мало полицаев будет. В общем доживем увидем.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 сентября 2016, 19:46

      Владимир Семёнович Высоцкий по этому поводу сказал бы следующее: "Агрессивный, бестия, чистый фараон
      Ну. а где агрессия, там мне не резон..."

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      Рейтинг: +215

      iuda 16 сентября 2016, 10:35

      Склероз сильно прогрессирует!

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 15 сентября 2016, 18:43

      Интриган

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 сентября 2016, 17:04

      ЛЧ тем и отличается что в финал на дурачка не заедешь... В ЛЕ ещё куда ни шло, нет нет, да и заходят, но ЛЕ это не ЛЧ и близко и увидеть наш клуб в финале я думаю не представляется возможным ещё минимум лет 10. Это если система начнёт верно выстраиваться, если нет, то возможно и никогда...

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 15 сентября 2016, 16:03

      С такими как ты и мутко попадём,только в ваших мечтах.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 сентября 2016, 14:58

      Представляю себе картину: Май 2018 года, Киев, в финале Лиге Чемпионов встречаются ЦСКА и московский «Спартак», город оккупирован болельщиками красно-синих и красно-белых… Президенту России докладывает министр обороны: « Товарищ Верховный Главнокомандующий! Все проблемы с неадекватным соседом решены с помощью футбольных болельщиков, танки не потребуются! О, спорт, ты – мир!»

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      Рейтинг: +549

      Жентус > cska-62 15 сентября 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты Мутко чтоль? Какой финал? Нашим бы из группы в ЛЕ хотя бы выйти.

      -7
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Жентус 15 сентября 2016, 16:07

      Ну тут ты капитально перегнул. Постоянно выходим из групп ЛЕ. В прошлом году,только рубин обосрался,но это рубин...их там вообще не должно было быть.

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > la verdad 15 сентября 2016, 16:48

      какие украинские танки? это что за сказка?или ты трактора обклееные фольгой танками называешь)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Жентус 15 сентября 2016, 23:19

      Мой юный тезка! Ваше поколение, к сожалению, воспитано на непонятно какой литературе, если даже лёгкую иронию вы не можете понять... Сочувствую, но помочь уже ничем не могу... Это не лечится...

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 сентября 2016, 14:47

      Маразм уже прет

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