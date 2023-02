УЕФА подтвердил информацию о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.

Встреча пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский».

Стоит отметить, что проводить финалы самого престижного европейского турнира Киеву еще не доводилось.

The NSK Olympiyskyi stadium in Kyiv will host the 2018 #UCL final on 26 May! pic.twitter.com/zAhQUq0Wzq