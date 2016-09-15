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    «Бавария» намерена продлить контракты с Рибери, Алонсо и Роббеном

    Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время может продлить контракт сразу с несколькими возрастными футболистами. Новые соглашения должны получить Арьен Роббен, Франк Рибери и Хаби Алонсо.

    «Я уже начал вести с ними переговоры. Не исключено, что все трое поставят подписи под новыми контрактами. Тренерский штаб понимает, что способен работать с футболистами, которым уже за 30. У нас есть хорошее сочетание молодости с опытом», – заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Источник: Bild

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    15.09.2016 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 16 сентября 2016, 11:59

      Алонсо гнать надо ко всем чертям. Роббена и Рибери продлить надо обязательно. Не заменят их ни Коста ни Коман... Хоть и хорошие игроки но до РиРо им далеко.

      1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 15 сентября 2016, 18:11

      ЛУЧШЕ НИХ ПОКА НЕТ ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ И ПРОДЛИТЬ

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 сентября 2016, 12:39

      Алонсо? По-моему, не стоит. Не нужен нам этот пешеход. До сих пор не могу понять, зачем его взяли, а Тони Крооса отдали?!

      4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 10:52

      Возрастные конечно, но игроки то отличные!

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