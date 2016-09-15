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    Наставник «Маккаби» Арвеладзе вынужден был переводить самого себя

    Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе исполнил роль переводчика на русский язык. Во время пресс-конференции в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы официальный переводчик не смог перевести некоторые высказывания специалиста с английского на русский.

    Сначала Арвеладзе ответил на английском касательно игровой схемы его команды в будущем матче, а после, увидев, что переводчик испытывает проблемы, повторил свой ответ и на русском.

    «Мы всегда играли по одной схеме, могли поменять пару игроков, но схему — никогда. Постараемся сделать то же самое завтра», – ответил грузинский специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 10:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 сентября 2016, 00:30

      Им в Израиль отправили пару миллионов учителей русского... И чего они там все его не выучили? За ним будущее! Неужели непонятно? Верно я говорю, Владимир Владимирович? :-))))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 23:05

      Так силён в английском?

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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 15 сентября 2016, 11:28

      Закончил школу в Питере, естественно русский язык знает.

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