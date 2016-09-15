Новосельцев может отправиться в Сьерра-Леоне

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не исключил, что в будущем посетит Сьерра-Леоне, чтобы навестить родственников по линии супруги.

«Я знаком с отцом супруги. Разговаривали. Все хорошо с папой. Он рад, что мы поженились. Он не смог приехать на нашу свадьбу, так как живет в Сьерра-Леоне уже достаточно приличное время. Пока мыслей не было, чтобы его навестить. Даже в силу графика туда сложно добраться. Может быть, доедем, но пока об этом не думали. Вот вы сейчас спросили – задумаюсь», – заявил Новосельцев.