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Новосельцев может отправиться в Сьерра-Леоне

15 сентября 2016, 08:13
5

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не исключил, что в будущем посетит Сьерра-Леоне, чтобы навестить родственников по линии супруги.

«Я знаком с отцом супруги. Разговаривали. Все хорошо с папой. Он рад, что мы поженились. Он не смог приехать на нашу свадьбу, так как живет в Сьерра-Леоне уже достаточно приличное время. Пока мыслей не было, чтобы его навестить. Даже в силу графика туда сложно добраться. Может быть, доедем, но пока об этом не думали. Вот вы сейчас спросили – задумаюсь», – заявил Новосельцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (5)
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dimon2602
1473917448
Ну на новый год сгоняй
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С-Пб on-line
1473918599
Главное дичью там не стань
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Фан666
1473920299
Кто же у нас папуля? Местный божок или врач без границ? А может алмазы натирает? или почками местнгых рабов торгует?
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pegas1276
1473925708
В настоящее время Иван женат на баскетболистке Катерине Кейру, российская баскетболистка, атакующий защитник команды «Динамо» (Москва) и сборной России. Отец Джон Кейру — уроженец Сьерра-Леоне, креол, приехал в СССР в 1976 году и поступил в Ростовский строительный институт, спустя четыре года выступил за команду Сьерра-Леоне на московской Олимпиаде в беге на 100 м (успешно прошёл в следующую стадию), ныне проживает на родине.
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андрей андреев
1473926284
Да там постреливают
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