Новосельцев готов перейти в европейский клуб среднего уровня

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не исключил, что в будущем сменит клубную прописку и попробует свои силы в одном из клубов Европы.

«Когда-то меня спросили – хотел бы ты поиграть в Европе? Ответил – да, если бы поступило хорошее предложение. Речь не только о «Манчестер Юнайтед» и других грандах. Меня устроила бы хорошая, среднего уровня команда. Может, и сейчас бы поехал. Но как будет дальше развиваться карьера – не знаю. Само собой, по максимуму постараюсь приносить пользу «Зениту» и развиваться, выиграть с ним как можно больше титулов. Я вообще считаю, что человеческим возможностям нет предела. С другой стороны, может, все эти пять лет отыграю в Петербурге, а может, что-то за это время изменится», – заявил Новосельцев.