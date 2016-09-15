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    УЕФА признал Акинфеева лучшим игроком матча с «Байером», несмотря на антирекорд

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

    «На протяжении 38 матчей Лиги чемпионов УЕФА голкипер ЦСКА не покидает поле без пропущенного мяча. В Леверкузене антирекордная серия, которая началась десять лет назад, продлилась. При этом Акинфеев совершил ряд блестящих сейвов, позволивших его команде добыть ценную ничью на выезде», – сказано отчете пресс-службы УЕФА.

    Источник: УЕФА

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    15.09.2016 01:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 сентября 2016, 12:10

      Болел за коней. Судью прибил бы. Байер разочаровал. Игрой доволен. Результатом нет.

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > +50/-50 15 сентября 2016, 13:00

      ну судья во втором тайме начал исправляться!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 15 сентября 2016, 11:28

      Молодцы болел вчера за вас P.s. Болельщик Спартака.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 15 сентября 2016, 10:35

      Молоток

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 15 сентября 2016, 10:25

      Такое понятие как "антирекорд" тут вообще неуместно. Я вчера (да и на протяжении уже полугода) восхищался игрой Игоря, молодец! Сказать "антирекорд" можно было, например, в прошлогоднем сезоне ЛЧ, в матче с МС или на чемпионате мира. Но это так, временно. Кто не падает, тот и не летает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      cmygeHm 15 сентября 2016, 09:52

      Игорек что то чудеса творить нячал!!!! Прям гордость за такого русского кипера берет!!! Его как перед евро вставило...тащит дикие мячи!!!

      7
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      Рейтинг: +1049

      mig28 15 сентября 2016, 09:25

      В целом у немцев было больше моментов, но вратарь наш тащил как мог! Нужно поработать над ошибками...следующий матч с тоттенхэмом, а они злые будут после домашнего поражения

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 сентября 2016, 08:50

      Игорь - реально лучший! Но все ошибаются, и не всегда всё зависит от него.

      3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 15 сентября 2016, 07:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не нужно расхваливать Акинфеева что мол голы не его вина --сколько лет подряд он играет вместе с защитниками ЦСКА ? его рекорд 38 игр-это показатель мастерства

      -8
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 сентября 2016, 07:22

      все серии когда-нибудь заканчиваются. ЦСКА с ничьей

      7
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 сентября 2016, 06:56

      Реально выручал! Несмотря на антиреккорд оба гола не его.

      8
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