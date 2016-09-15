УЕФА признал Акинфеева лучшим игроком матча с «Байером», несмотря на антирекорд

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«На протяжении 38 матчей Лиги чемпионов УЕФА голкипер ЦСКА не покидает поле без пропущенного мяча. В Леверкузене антирекордная серия, которая началась десять лет назад, продлилась. При этом Акинфеев совершил ряд блестящих сейвов, позволивших его команде добыть ценную ничью на выезде», – сказано отчете пресс-службы УЕФА.