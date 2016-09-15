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    Слуцкий: «Наши клубы в ЛЧ играют без запаса прочности»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

    «Учитывая то, как наши клубы играют в Лиге чемпионов, у нас никогда нет прямо-таки запаса прочности. Каждый матч ты играешь на сверхпределе, на максимуме. И не факт, что этого максимального уровня достаточно для нужного тебе результата.

    В этот раз хватило, чему мы рады. Надеюсь, что борьба в нашей группе будет идти до самого конца. Повторюсь: иметь запас прочности для наших клубов в Лиге чемпионов – достаточно сложно. Особенно в такой непростой группе», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 00:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 сентября 2016, 18:52

      Это говорит тренер чемпионов...
      А ты кого воспитал, и готовишь снова?
      Деньги собирают команду, но не учат играть игроков,
      Хорошо, что тебе не доверяют пацанов.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 сентября 2016, 11:32

      Намек на укрепление состава?Но,скорей всего,больше Леонид Викторович,имеет в в виду более кардинальные меры-усиление всей Российской футбольной лиги и,конечно,он прав...

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 сентября 2016, 08:31

      а разве в лиге чемпионов бывают простые группы,это не чемпионат России

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