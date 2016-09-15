Слуцкий: «Наши клубы в ЛЧ играют без запаса прочности»

Это говорит тренер чемпионов...
А ты кого воспитал, и готовишь снова?
Деньги собирают команду, но не учат играть игроков,
Хорошо, что тебе не доверяют пацанов.
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).
«Учитывая то, как наши клубы играют в Лиге чемпионов, у нас никогда нет прямо-таки запаса прочности. Каждый матч ты играешь на сверхпределе, на максимуме. И не факт, что этого максимального уровня достаточно для нужного тебе результата.
В этот раз хватило, чему мы рады. Надеюсь, что борьба в нашей группе будет идти до самого конца. Повторюсь: иметь запас прочности для наших клубов в Лиге чемпионов – достаточно сложно. Особенно в такой непростой группе», – сказал Слуцкий.