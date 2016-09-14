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    Шалимов: «Будем надеяться, что первая игра после смены тренера будет эмоциональной»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга».

    – Исходя из опыта, первая игра после смены тренера часто бывает эмоциональной. Будем надеяться, что так оно и будет.

    – Эмоциональная игра подразумевает атакующую тактику?

    – Игра состоит из атаки и обороны. В зависимости от хода игры соотношение может меняться. Мы будем придерживаться своей игры в короткий и средний пас. «Зальцбург» обычно начинает дома очень агрессивно, и нам надо сыграть в дебюте матча с такой же агрессией, чтобы остановить этот порыв. А дальше будет видно, – сказал Шалимов.

    Матч «Зальцбург» – «Краснодар» состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 15 сентября 2016, 15:23

      Удачи Краснодар!

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