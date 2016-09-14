Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Хочу, чтобы Руни отдохнул перед следующими матчами»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему он не включил нападающего Уэйна Руни в заявку на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

    «Руни выходил на во всех матчах этого сезона и сыграл 90 минут за сборную. Я хочу дать ему отдохнуть перед следующими играми. Он играет в атаке, где у меня есть большой выбор футболистов», – сказал Моуринью.

    Матч «Фейеноорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 15 сентября.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 15 сентября 2016, 18:14

      ВОТ ВОТ УЖЕ РУНИ НА ЛАВКУ СКОРЕЙ ВСЕГО, НО ОН ЯВНО ЗДАЛ И ИГРАЕТ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11