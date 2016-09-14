Моуринью: «Хочу, чтобы Руни отдохнул перед следующими матчами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему он не включил нападающего Уэйна Руни в заявку на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

«Руни выходил на во всех матчах этого сезона и сыграл 90 минут за сборную. Я хочу дать ему отдохнуть перед следующими играми. Он играет в атаке, где у меня есть большой выбор футболистов», – сказал Моуринью.

Матч «Фейеноорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 15 сентября.