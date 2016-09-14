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    Главный тренер «Кубани» Петреску дисквалифицирован на три матча

    Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что тренер «Кубани» Дан Петреску дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в матче против «Сокола» (0:0).

    «Мы рассмотрели оскорбительное поведение главного тренера «Кубани» Дана Петреску и его помощника Валериу Бордиану в отношении официальных лиц матча с «Соколом» – судей. В результате разбирательства установлено, что на 83-й минуте Петреску вышел на после, а после матча нецензурно оскорблял в подтрибунном помещении всех судей. Его помощник Бордиану был удален на 90 минуте за толчок первого помощника судьи

    Решение КДК таково: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Петреску дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 30 тысяч рублей. За умышленный толчок официального лица Бордиану дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 17:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 19:46

      А к судьям никаких претензий?

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 12:07

      - "... и оштрафован на 30 тысяч рублей."
      Нонсенс, человек 3 месяца не получает зарплату, а должен заплатить. Значит коллекторы подключаться. А как иначе?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 14 сентября 2016, 17:54

      опять цыгане будут рулить командой из сортира??((

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