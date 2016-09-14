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    Ласина Траоре: «Надеюсь на положительный результат и хочу забить «Байеру»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера». Футболист заявил, что рад был забить на «Арене ЦСКА», а теперь планирует забить в ворота немецкой команды.

    «В ЦСКА отличные игроки. Очень сильные. Я бы даже сказал, масштабные. Во всех линиях. Поначалу у меня не все получалось – вливался в коллектив, искал взаимопонимание с партнерами. Забить первый мяч на новой арене – это здорово. Надеюсь, эти голы помогут мне в психологическом плане. Хотелось бы верить, что забью и сегодня. Надеюсь, на позитивный результат. У нас отличная команда, и мы верим в себя», – сказал Траоре.

    Напомним, что матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 17:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 20:35

      Забей им Лосина!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 14 сентября 2016, 20:15

      У Байера начало сезона, поэтому шансы ЦСКА на положительный результат повышаются.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Андрей Ермошин 14 сентября 2016, 20:34

      А у ЦСКА типа конец сезона да?

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 14 сентября 2016, 20:08

      пару банок поддай ,за Ростовчан !!!!)

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 20:04

      Как бы вы были неприятны, но мы тоже хотим,
      Забей им, сукам, и ещё повтори.

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 сентября 2016, 19:41

      Будем рады, Ласина! Удачи!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 19:02

      Надо Траоре....надо!!! Коням удачи))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2016, 17:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты такой же Дзюба...Только черный...

      -6
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