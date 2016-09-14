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    Чалханоглу: «ЦСКА действительно опасная команда»

    Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам футболиста, кое-что о сопернике немцам известно и они попытаются воспользоваться этими знаниями.

    «Кое-что знаю о сопернике. ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов, а значит, находится в Европе на виду. Это действительно опасная команда. В последние дни мы много смотрели, анализировали, в какой форме находится ЦСКА, наш тренер многое нам показал, объяснил, как против москвичей играть. Только секретов я вам не открою», – заявил турецкий полузащитник.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.09.2016 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нападение сейчас в ЦСКА ну очень опасное!

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