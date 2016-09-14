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    Клопп: «Матчи против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» особенные»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение относительно предстоящего матча английской Премьер-лиги против «Челси», а также высказался относительно нападающего лондонского клуба Диего Косты.

    « Диего Коста – это настоящий воин, он очень грамотно умеет использовать свой корпус. Могу с уверенностью сказать, что матчи против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» особенные. Наш соперник умеет хорошо обороняться и быстро атаковать, так что нас ждет трудный матч», – заявил немецкий специалист.

    Источник: BBC

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    14.09.2016 16:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 сентября 2016, 09:05

      И это правильно!!

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 сентября 2016, 04:07

      да как он распинается, поглядите)

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > allkeeper 15 сентября 2016, 07:12

      Больше вель никто так не распинается, да? Все тренеры, как олин, кричат - соперник говно, мы всех порвем!?

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