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    Ролан Гусев: «ЦСКА реально выйти из группы»

    Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, армейцы встретятся с леверкузенским «Байером», начало встречи в 21:45 по московскому времени.

    «Рассчитываю на положительный исход в матче с «Байером», но понимаю, что ЦСКА придeтся сложно. «Байер» – это, конечно, не «Бавария», но леверкузенцы играют достаточно быстро. Состав и тактика армейцев прогнозируемы, ничего нового мы не увидим. Слуцкий не будет экспериментировать, потому что в Лиге чемпионов это чревато последствиями. В группе у ЦСКА все клубы плюс-минус одного уровня, с ними можно играть и по итогу реально выйти из группы», – заявил Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 13:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 21:52

      Ага, каждый год всё выходит, выходит и никак не выйдет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 сентября 2016, 19:28

      Ага. И снова зайти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      World_football 14 сентября 2016, 16:22

      Любите вы все опровергать,однако

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 сентября 2016, 14:29

      Сегодня ты увидишь "уровень" цска.

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 13:25

      Реально только тогда, когда играешь с позитивным настроем и выигрываешь, удачи коням))

      3
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