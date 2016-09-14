Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «Байер» – сбалансированная команда»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил соперника по матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – леверкузенский «Байер».

    «Байер» – очень быстрая команда. При потере мяча сразу вступает в активный прессинг. Нам будет очень тяжело, надо очень быстро играть и выходить в контратаки. Нападение и полузащита хорошие, сбалансированная команда. Но у них бывают зоны, которыми мы, надеюсь, воспользуемся», – считает Дзагоев.

    Матч «Байер» – ЦСКА состоится в среду, 14 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 сентября 2016, 11:56

      Вздрючим сегодня Байер или Байер вздрючит нас...вот в чем вопрос.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11