Дзагоев: «Байер» – сбалансированная команда»

Вздрючим сегодня Байер или Байер вздрючит нас...вот в чем вопрос.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил соперника по матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – леверкузенский «Байер».
«Байер» – очень быстрая команда. При потере мяча сразу вступает в активный прессинг. Нам будет очень тяжело, надо очень быстро играть и выходить в контратаки. Нападение и полузащита хорошие, сбалансированная команда. Но у них бывают зоны, которыми мы, надеюсь, воспользуемся», – считает Дзагоев.
Матч «Байер» – ЦСКА состоится в среду, 14 сентября, в 21:45 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 сентября 2016 г.