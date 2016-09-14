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    Ярмоленко: «Забили гол и поверили в то, что игра дается легко»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отметил, что его команда уступила в первом туре группового этап Лиги чемпионов «Наполи» (1:2) за счет необязательных пропущенных голов.

    – Наверное, забили гол и поверили в то, что игра дается легко, что сейчас забьем еще. А в итоге получили один за другим два не слишком логичных мяча в свои ворота. Такие голы всегда неприятные.

    – Как команда восприняла поражение?

    – Считаю, что нужно с высоко поднятой головой идти дальше. Играли мы неплохо. Думаю, болельщики остались довольны. Да, результата нет, но качество игры удовлетворяет. Обидно только, когда арбитр удаляет футболиста в середине второго тайма в ситуации, которая этого не заслуживала. Вдесятером играть против такого соперника как «Наполи» сложно. Думаю, если бы не было красной карточки, зрители увидели бы 20 минут очень хорошего футбола.

    Источник: UA-Футбол

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    14.09.2016 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      druga7 14 сентября 2016, 21:53

      Ярмоленко успокоил самого себя. Игры не было. Лично я не увидел ничего за что стоит поблагодарить футболистов.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 10:16

      На 20 минуте уверовать в свою победу! Красавцы!

      2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Фан666 14 сентября 2016, 16:30

      А то (-:

      0
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