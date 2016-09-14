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    Хачериди: «Динамо» не заслуживало поражения»

    Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди отметил равную игру против «Наполи» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Жаль, что по такой равной игре мы проиграли. Обидно, что голы в наши ворота получились какие-то нелепые – мячи по штрафной летали и в итоге влетали в сетку... На мой взгляд, мы не заслуживали этого поражения.

    Спасибо зрителям, горячо поддерживавшим нас. Да, «Наполи» победил, но я считаю, что не по игре. Как минимум, должна была быть ничья. Итальянцы нас ничем не удивили, просто сегодня фарт на их стороне был...», – сказал Хачериди.

    Матч «Динамо» Киев – «Наполи» завершился со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2016 09:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 14 сентября 2016, 14:43

      да стаким ростом как у тебя, можешь эти гол на себя повесить, с Шовковским поделив, Милик единственный высокий игрой в атаке Наполи, и 2 со второго этажа вам заковырял.

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