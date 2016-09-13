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    Раньери: «Наша победа в ЛЧ невозможна. Но мы доказали, что невозможное возможно»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов накануне матча первого тура группового этапа против «Брюгге».

    «Наша сказка – это не только спорт, но и жизнь. Если веришь, то хорошие вещи происходят, а если нет, то сложно на что-то рассчитывать.

    Победить в Лиге чемпионов невозможно. Но «Лестер» уже доказал, что невозможное возможно. Мы бы хотели написать еще одну большую сказку. Важно приобрести опыт. Я не хочу создавать для фанатов иллюзии», – сказал Раньери.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2016 23:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:53

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      -2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 сентября 2016, 00:21

      Раньери больше не наливать.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 00:10

      Оптимист. Но мне нравится объективность Раньери

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 сентября 2016, 23:52

      Давай, Лестер зажигай!

      2
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