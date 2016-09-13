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    Раньери: «Хочу поделиться закулисной информацией про лето 2007 года»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что мог возглавить «Манчестер Сити» в 2007 году.

    «Хочу поделиться кое-какой закулисной информацией о лете 2007 года. «Манчестер Сити» собирался пригласить меня, но новый владелец отложил финальные переговоры. Это дало возможность «Ювентусу» вступить в игру, а такому клубу нельзя отказать.

    В любом случае, скажу честно, я был рад вернуться в АПЛ. Это был приоритетный для меня вариант», – сказал Раньери.

    Добавим, что специалист возглавлял «Ювентус» с 2007 года по 2009, а главным тренером «Манчестер Сити» в 2007 стал Свен-Горан Эрикссон.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2016 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 сентября 2016, 19:23

      От истории прям дух захватило))

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