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    Пепе: «При Моуринью нас ненавидели. Слава богу, это время быстро прошло»

    Защитник «Реала» Пепе сравнил главного тренера Зинедина Зидана с бывшим наставником мадридцев Жозе Моуринью.

    «При Моуринью нас ненавидели. Это продолжалось три года и, слава богу, быстро прошло. При Анчелотти все изменилось, люди начали относиться к нам по-другому.

    Моуринью и Зидан очень разные, можно сказать, противоположности. Но это не значит, что один из них хороший, а другой плохой.

    У Моуринью много опыта тренерской работы в больших клубах. Зидан только в прошлом сезоне начала работать. Зато он сам играл на высшем уровне и знает, чего можно ждать на поле», – сказал Пепе.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 13 сентября 2016, 20:35

      Ну, спорный вопрос)
      Конкретно Пепе, многие ненавидели за подлую и провокационную игру, и думаю - это уже не изменить. Один момент, когда он наступил на руку Месси чего стоит. Или ударил игрока (Вилльяреала, если не ошибаюсь) ногой по голове - как тут ни ненавидеть.
      Для меня - неважно, кто тренер Реала. Всё равно , Пепе - отличный защитник, и очень подлой души человек.

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