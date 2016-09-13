Пепе: «При Моуринью нас ненавидели. Слава богу, это время быстро прошло»

Ну, спорный вопрос)
Конкретно Пепе, многие ненавидели за подлую и провокационную игру, и думаю - это уже не изменить. Один момент, когда он наступил на руку Месси чего стоит. Или ударил игрока (Вилльяреала, если не ошибаюсь) ногой по голове - как тут ни ненавидеть.
Для меня - неважно, кто тренер Реала. Всё равно , Пепе - отличный защитник, и очень подлой души человек.
Защитник «Реала» Пепе сравнил главного тренера Зинедина Зидана с бывшим наставником мадридцев Жозе Моуринью.
«При Моуринью нас ненавидели. Это продолжалось три года и, слава богу, быстро прошло. При Анчелотти все изменилось, люди начали относиться к нам по-другому.
Моуринью и Зидан очень разные, можно сказать, противоположности. Но это не значит, что один из них хороший, а другой плохой.
У Моуринью много опыта тренерской работы в больших клубах. Зидан только в прошлом сезоне начала работать. Зато он сам играл на высшем уровне и знает, чего можно ждать на поле», – сказал Пепе.