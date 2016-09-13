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    Шатов и Дзюба не полетели в Израиль, чтобы избежать рецидива травм

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не включил в состав команды на матч группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива Олега Шатова и Артема Дзюбу по причине мелких повреждений. Иными словами, наставник сине-бело-голубых решил поберечь, во избежании рецидивов.

    Заметим, что в минувшее воскресенье, оба игрока приняли участие во встрече 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (5:0) – Дзюба провел на поле все 90 минут и забил гол, Шатов был заменен в перерыве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2016 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 13 сентября 2016, 17:27

      И у Шатова и у Дзюбы в чемпионате будет много игрового времени, а в ЛЕ можно и легионерам дать поиграть. Мак например заменил Шатова очень здорово.

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 13 сентября 2016, 16:28

      у дерева сучок треснул?

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