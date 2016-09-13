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    Сане: «Манчестер Сити» не испугает «Боруссию» М»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». По словам футболиста, немецкий клуб не боится англичан и будет верить в выход в плей-офф.

    «Боруссия» приедет к нам без страха, потому что они думают, что смогут выйти из группы. Они представляют для нас опасность, но мы готовы, ведь играем дома. Менхенгладбах – это очень хорошая команда, играющая в прекрасный футбол. Честно говоря, мне очень нравится наблюдать за их игрой», – сказал Сане.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    13.09.2016 13:50
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