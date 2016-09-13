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    ЦСКА отправился на матч с «Байером»

    ЦСКА вылетел в Германию на выездной матч с «Байером» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе армейцев значатся 18 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
    Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников;
    Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;
    Нападающие: Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.09.2016 11:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 13 сентября 2016, 15:06

      Удачи лошадки!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 13:34

      Мы болеем за российский футбол и будем болеть за коней, удачи ЦСКА)))

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 13 сентября 2016, 19:17

      Бугагагага, в отличие от тебя я адекватный и болеть буду за коней, а кони то наши - российские.....значит я болею за российский футбол))) бугагагага -неадекватный ты и тебе это не дано понять......

      2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 13 сентября 2016, 13:31

      Удачи ЦСКА!!!

      2
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