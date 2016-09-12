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    Булыкин считает, что у «Ростова» будет очень мало шансов в игре с «Баварией»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Ростова» на успех в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, встреча состоится 13 сентября в Мюнхене.

    «Шансов у «Ростова» будет очень мало, но если нет надежды и не хочешь хорошо сыграть, то лучше вообще не выходить на поле. Тем более, против такой команды будет очень интересно сыграть. Думаю, «Ростов» будет доволен ничьей, а на что будут играть — это покажет только матч, — сказал Булыкин.

    Источник: Р-Спорт

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    12.09.2016 21:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 13 сентября 2016, 13:58

      Еще один "эксперт" ..Все прогнозы которые Булыкин давал и с Андерлехт и с Аяксом мимо..

      -1
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      Рейтинг: +10

      dsg4tdh 12 сентября 2016, 23:54

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/gzP98

      0
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      Рейтинг: +137

      Percent 12 сентября 2016, 23:40

      Кэп,еб###!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 сентября 2016, 22:05

      Булыкин не авторитет.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 сентября 2016, 21:23

      Может сразу "похороним" Ростов? Слишком много писсимистов у псевдоэкспертов!

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