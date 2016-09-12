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    Матч 1/16 Кубка России «Динамо» – «Ростов» начнется в 14:00 из-за требования полиции

    Российский футбольный союз назначил время проведения встречи 1/16 финала Кубка России между «Динамо» и «Ростов» в среду, 21 сентября на 14:00. По словам руководителя Департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова, столь раннее начало игры в будний день связано с требованием правоохранительных органов.

    «В Химках 21 сентября пройдет два матча в рамках Кубка России. «Динамо» принимает «Ростов», а «Химки»«Локомотив». Прошло совещание с участием представителей клубов, полиции. Проведение встречи «Динамо» – «Ростов» в 14.00 – требование правоохранительных органов», – сказал Куликов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 18:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 21:24

      И всё-таки футбол для фанатов, а не для мусоров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 сентября 2016, 07:25

      Чем раньше тем лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 сентября 2016, 12:44

      в среду в 14-00. мо-лод-цы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 12 сентября 2016, 21:51

      Ну полные уебанцы !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 сентября 2016, 20:02

      В Москве полицейских не хватает?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 сентября 2016, 18:26

      Все равно молодежка поедет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 12 сентября 2016, 19:30

      К бабке не ходи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      2238331 > Yurok161 20 сентября 2016, 14:21

      Им надо себя реабилитировать за Краснодар, поэтому не удивлюсь основному составу.

      0
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