Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мюллер: «Ни о какой недооценке «Ростова» и речи быть не может»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер подчеркнул, что мюнхенцы ни в коем случае не испытывают шапкозакидательских настроений накануне поединка с «Ростовом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Также игрок отметил, что команда испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.

    «Наше отношение к «Ростову» очень серьезное. Ни о каких шапкозакидательских настроениях речи не идет вовсе. «Бавария» испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.

    Ротация состава – это не новшество. Он насчитывает 23 футболиста, включая множество игроков топового уровня. У нашей команды хороший настрой. Сезон только начался, и мы еще не испытывали каких-либо глобальных проблем». – цитирует Мюллера Deutsche Welle.

    Напомним, встреча состоится завтра, 13 сентября и начнется в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 12 сентября 2016, 23:56

      ктото обещал нам 2 незабываемых лигочемпионских матча, намекая на 3 квалификационный раунд. Он не угадал лишь с количеством, матчи действительно незабываемы. Планка поднята высоко. Ещё долго не будет команды в России, которая одновременно в долгах и в лиге чемпионов. При схожих финансовых проблемах любая московская команда рассыпалась бы ещё с Андерлехтом, и только какая-нибудь Алания на грани расформирования побадалась сколько бы смогла. Этого нет у столичных команд и это никогда не появится у них

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 12 сентября 2016, 20:20

      -(3,5)бавария

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 сентября 2016, 18:43

      Да-а...РСМ, вишь сколько доберманов!? Тяжко будет, слов нет. Надо бороться до упора, иначе смысла не было браться за гуж.. Удачи, РСМ! А Зениту пожелание - получать очки не за счёт дерьмового судейства и новичков РФПЛ ! Достройте уже команду и свой стадион им. Халка ! Сув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 12 сентября 2016, 18:36

      Ростову будет очень сложно, тем более в гостях. Надежда умирает последней, но шансы Баварии на победу велики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 12 сентября 2016, 17:44

      Я думаю Ростову тоже не стоит недооценивать Баварию)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 сентября 2016, 17:20

      Посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 сентября 2016, 17:13

      Ааааааааааааа ребята все пропало, это был главный план Ростова, то что его сильно недооценят ))))))

      Какая падла им рассказала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 сентября 2016, 16:34

      Не испытывали проблем? В игре с Ростовом испытаете и молодец, что так серьезно относишься к незнакомой команде.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11