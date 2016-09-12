Мюллер: «Ни о какой недооценке «Ростова» и речи быть не может»

ктото обещал нам 2 незабываемых лигочемпионских матча, намекая на 3 квалификационный раунд. Он не угадал лишь с количеством, матчи действительно незабываемы. Планка поднята высоко. Ещё долго не будет команды в России, которая одновременно в долгах и в лиге чемпионов. При схожих финансовых проблемах любая московская команда рассыпалась бы ещё с Андерлехтом, и только какая-нибудь Алания на грани расформирования побадалась сколько бы смогла. Этого нет у столичных команд и это никогда не появится у них
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер подчеркнул, что мюнхенцы ни в коем случае не испытывают шапкозакидательских настроений накануне поединка с «Ростовом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Также игрок отметил, что команда испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.
«Наше отношение к «Ростову» очень серьезное. Ни о каких шапкозакидательских настроениях речи не идет вовсе. «Бавария» испытывает голод к победам в турнирах всех уровней.
Ротация состава – это не новшество. Он насчитывает 23 футболиста, включая множество игроков топового уровня. У нашей команды хороший настрой. Сезон только начался, и мы еще не испытывали каких-либо глобальных проблем». – цитирует Мюллера Deutsche Welle.
Напомним, встреча состоится завтра, 13 сентября и начнется в 21:45 мск.