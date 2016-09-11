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  • Новосельцев: «Надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками»

Новосельцев: «Надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками»

11 сентября 2016, 21:56
6

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, дебютировавший за питерский клуб в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (5:0), поделился впечатлениями от новых партнеров, а также заявил, что не оценивать его дебют будет тренерский штаб.

«Спасибо за поздравления с дебютом, но вообще-то это делает тренерский штаб и болельщики. Мне же оценивать свой первый матч некорректно – давайте дождемся их оценки. Главное, удалось выиграть, многое сделать всем нам. Я буквально пару дней потренироваться успел. Само собой что надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками, после того как играл с пятью. На это надо время. Но в целом все нормально» – заявил защитник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Новосельцев Иван
Комментарии (6)
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Бриг
1473620501
С победным дебютом!
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Rorschach krym
1473622032
Пздц что тут написано? У меня мозг взорвется сейчас, Вы ходя бы перечитывайте что пишете
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shurik45
1473623723
Он единственный кто тройбан от Луческу схлопотал .
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APchelov
1473638172
Нуу... С новосесельем! )))
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a-rakhmatov
1473660644
В Ростове ты, Новосельцев смотрелся гораздо ярче...
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