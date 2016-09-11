Новосельцев: «Надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, дебютировавший за питерский клуб в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (5:0), поделился впечатлениями от новых партнеров, а также заявил, что не оценивать его дебют будет тренерский штаб.

«Спасибо за поздравления с дебютом, но вообще-то это делает тренерский штаб и болельщики. Мне же оценивать свой первый матч некорректно – давайте дождемся их оценки. Главное, удалось выиграть, многое сделать всем нам. Я буквально пару дней потренироваться успел. Само собой что надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками, после того как играл с пятью. На это надо время. Но в целом все нормально» – заявил защитник.