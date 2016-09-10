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    Моуринью: «До этого матча у нас были топ-защитники. Очень плохие передачи от Байи и Блинда»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своих подопечных в матче четвертого тура против «Манчестер Сити» (1:2).

    «Не нужно винить только Мхитаряна и Лингарда. Остальные тоже не очень-то хорошо сыграли. Очевидно, это было мое решение. Я не люблю говорить о ком-то конкретно и выделять игроков. Скажем так, в первом тайме команда играла плохо, и это моя ответственность.

    До этого матча у нас были защитники топ-уровня. Сегодня они проигрывали легкие мячи. Очень плохие передачи от Байи на Феллаини, от Блинда на Погба. Так что дело не только в Мхитаряне и Лингарде», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2016 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 сентября 2016, 21:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Себя ,как всегда ,забыл упомянуть ! Та же история , как и в Челси ,все кругом виноваты ,а ты святой

      -6
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > опус 2 10 сентября 2016, 21:53

      Вообще-то он себя упомянул. Я думаю просто Ман. Сити сыграл очень хорошо, почти как Барса. Юнайтеду почти ничего сделать не позволили. А жаль.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > gigs84 12 сентября 2016, 12:56

      по второму тайму Юнайтед наиграл как минимум на ничью, очень и очень подвёл Златан. первый тайм в целом за Сити, но опять же под самую концовку был моментище для 2-2, и опять же подвёл всё тот же Златан.

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