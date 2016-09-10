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    Анчелотти:«Шальке» играл лучше в первом тайме, а «Бавария» – во втором»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче с «Шальке». Напомним, что чемпион Германии победил со счетом 2:0.

    «Мы ждали, что будет сложная игра против сложного соперника. «Шальке» приготовил для нас немало трудностей. В первые 60 минут на поле развернулась равная борьба. После этого мы действовали интенсивнее, в результате чего Роберт Левандовски сумел поразить ворота соперника. Это была хорошая, интенсивная игра со стороны обеих команд. «Шальке» играл лучше в первом тайме, а «Бавария» – во втором», – сказал он.

    Источник: ФК «Бавария»

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    10.09.2016 06:16
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