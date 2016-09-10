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    Верхейен: «ФИФА и УЕФА бесчеловечно обращаются с лучшими игроками. Их эксплуатируют»

    Голландский тренер и специалист по физической подготовке Раймонд Верхейен раскритиковал систему проведения матчей сборных на примере Лионеля Месси, который пропустил игру сборной Аргентины против Венесуэлы из-за травмы.

    «Месси должен был играть во вторник. Он прибыл в Барселону в среду, в субботу он опять будет играть. Против Венесуэлы он не сыграл – это не идеальный вариант, но это лучше, чем если бы все было, как планировалось. Это было бы хуже. Руководство ФИФА и УЕФА должно защищать таких игроков.

    Это бесчеловечно. Руководство должно отвечать за это, но они перекладывают ответственность на плечи главных тренеров, которые вынуждены ротировать составы. Это не должно быть проблемой тренеров – руководители должны заботиться об этом.

    Месси, Роналду, Неймар – эти игроки важны для футбола, как Усейн Болт важен для атлетики. Важно, чтобы с ними аккуратно обращались. Но сейчас их просто эксплуатируют.

    Не нужно летать в Южную Америку по восемь раз в год. Организуйте матчи сборных большими блоками. Например, пусть они играют все матчи отбора за четыре недели. Одно лето – четыре недели квалификации, следующее – сам турнир», – сказал Верхейен.

    Источник: Sport.es

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    10.09.2016 01:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 сентября 2016, 07:43

      Может ещё и Чемпионаты Мира блоками проводить, вперёд, сразу на лет 8-10, что бы не уставали они, отыграли, так на перед и всё

      2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 03:13

      Так оно и есть только все футболисты... Эти трое за сборную толком нечего и не сделали...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > de bruyne 10 сентября 2016, 04:31

      Бред..

      0
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      ...
      Рейтинг: +73

      тигр 102 > de bruyne 10 сентября 2016, 10:21

      тупой

      0
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