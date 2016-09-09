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    Гвардиола: «Если Моуринью предложит выпить после матча, я соглашусь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих отношениях с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Если он предложит мне выпить после матча, я соглашусь. Я много раз говорил, что очень уважаю его. Я всегда стараюсь учиться у коллег и оппонентов, в том числе и у Моуринью. Жозе был моим тренером, когда работал ассистентом Бобби Робсона.

    Последняя встреча в Мадриде с «Барселоной» была непростой, но две или три недели назад мы встретились на собрании тренеров АПЛ, поговорили друг с другом, а также с Рональдом Куманом и Тони Пьюлисом. Так что все в порядке. Наше соперничество существует в основном в прессе», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.

    Источник: The Guardian

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    09.09.2016 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      liver2015 9 сентября 2016, 20:44

      после матча возьмут пиво и будут смотреть запись матча МЮ-МС 3-3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 сентября 2016, 19:46

      Жозе с МЮ надо выигрывать в субботу,Пеп сам напроситься на бокальчик))

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