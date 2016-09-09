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    Хендерсон: «Готов стать лидером «Ливерпуля» и добиться с командой успехов»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал понять, что в нынешнем сезоне он готов стать лидером мерсисайдской команды.

    «Когда вы не играете, сложно почувствовать, что вы являетесь лидером команды. Вы хотите помочь, но у вас нет такой возможности. В этом сезоне все по-другому. Я чувствую себя хорошо, я ощущаю себя нужным, но, помимо меня, в команде есть много игроков, обладающих лидерскими качествами.

    У нас очень хороший коллектив с сильными личностями, имеющими авторитет в раздевалке, поэтому я понимаю, что не все будет зависеть только от меня. В моем окружении есть те, кто также может повести команду вперед. Однако сейчас я в гораздо лучшей ситуации, я чувствую себя очень уверенно и осознаю, что готов стать лидером команды и добиться вместе с ней успехов», – сказал Хендерсон.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    09.09.2016 18:06
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