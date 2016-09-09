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    Зидан: «Решение ФИФА наказать «Реал» запретом на трансферы выглядит абсурдно»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подверг критике решение ФИФА оставить в силе запрет на трансферы мадридскому клубу до 2018 года из-за нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.

    «Я ничего не понимаю. Клуб старается делать все как можно лучше. В частности, я могу сказать о своих детях. Они прожили в Испании всю свою жизнь. Несправедливо и абсурдно, что они не могут играть здесь в футбол. Будем надеяться, что этот вопрос будет урегулирован. Я очень раздражен и не понимаю, почему так происходит. Теперь мои дети не смогут играть из-за наложенных на клуб санкций, и мне придется объяснять, почему так произошло. Мы ничего не можем сделать.

    Но я доволен той командой, что имею. В моем распоряжении есть 24 игрока, которые счастливы выступать здесь. Если мы должны играть этим составом на протяжении двух лет, то пусть так и будет», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    09.09.2016 16:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 9 сентября 2016, 18:50

      если клуб РФПЛ так наказали, то все орали бы про заговор против России. Хватит быть страдальцами. Если наказывают, то за дело. Реал тому пример.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Алексей1988 9 сентября 2016, 20:31

      Не неси бред. Возьмем, например финансовый фейр плей. Наказать условную Барселону- это по делу, не вопрос, а убить любой дотационный клуб в России, то же Динамо- это преступление. У нас в России ни один клуб не является самоокупаемым, да что там у нас, во многих странах. Так вот мораль басни такова, если Реал запрет на трансферы слабо ощутит, у них игроков в достатке (ну не купят нового футболиста и не заработают на его футболках очередные миллионы), то для какого-нибудь Пахтакора, Динамо Бухарест, и т.д. это смерти подобно.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 сентября 2016, 18:11

      Барса через это прошла со сломаным карлесом давид и тд... а у вас невижу даже потери...

      0
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      Рейтинг: +65

      DenMih 9 сентября 2016, 17:17

      Дети Зидана точно голодными не остануться,а во дворе еще никто играть не запрещал.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DenMih 10 сентября 2016, 12:37

      Дети Зидана во дворе?Не смешите...правда сразу вспоминается как один из сыновей отворачивался от мяча))

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 сентября 2016, 16:52

      барса тоже прошла через это.... ощутите и вы

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 сентября 2016, 16:28

      Ибо нехер с несовершеннолетними мутки мутить

      6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Kulimen 10 сентября 2016, 12:37

      это точно)))Могли бы и посадить...

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