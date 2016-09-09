Зидан: «Решение ФИФА наказать «Реал» запретом на трансферы выглядит абсурдно»

если клуб РФПЛ так наказали, то все орали бы про заговор против России. Хватит быть страдальцами. Если наказывают, то за дело. Реал тому пример.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подверг критике решение ФИФА оставить в силе запрет на трансферы мадридскому клубу до 2018 года из-за нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.
«Я ничего не понимаю. Клуб старается делать все как можно лучше. В частности, я могу сказать о своих детях. Они прожили в Испании всю свою жизнь. Несправедливо и абсурдно, что они не могут играть здесь в футбол. Будем надеяться, что этот вопрос будет урегулирован. Я очень раздражен и не понимаю, почему так происходит. Теперь мои дети не смогут играть из-за наложенных на клуб санкций, и мне придется объяснять, почему так произошло. Мы ничего не можем сделать.
Но я доволен той командой, что имею. В моем распоряжении есть 24 игрока, которые счастливы выступать здесь. Если мы должны играть этим составом на протяжении двух лет, то пусть так и будет», – сказал Зидан.