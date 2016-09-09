Новосельцев: «Говорят, Дзюба нормально отвешивает пинки»

Новичок «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о первых днях пребывания в петербургском клубе.

– Коллектив хороший, приняли дружелюбно, проблем с адаптацией нет.

– Будете играть против «Арсенала»?

– Это вопрос к тренеру.

– Через тоннель уже прошли?

– Готовлюсь. Говорят, Дзюба нормально отвешивает пинки.

– Готовы заменить вице-чемпиона мира Гарая?

– Буду адаптироваться. Все-таки схемы с пятью и четырьмя защитниками разные. Хотя я раньше играл в системе с четырьмя защитниками, было нормально. Но в последние сезоны в «Ростове» у нас было пять защитников. Надо приложить максимум усилий, чтобы перестроиться.

– Когда играли за сборную, уже знали, что перейдете в «Зенит»?

– Знал.

– С Луческу уже был разговор?

– Был, но уже после приезда в Петербург. Заранее не говорили.