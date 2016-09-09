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    Ковалевски: «Станислав Черчесов – идеальный вариант для сборной России»

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски доволен решением РФС назначить на должность главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Считаю, что руководители РФС сделали правильный выбор, назначив на пост наставника сборной страны Черчесова. На мой взгляд, Станислав Саламович – идеальный вариант для сборной России на сегодняшний день. Он уже не раз доказывал свой профессионализм на клубном уровне. Привел к чемпионству польскую «Легию». Черчесов хорошо знаком с российским футболом и игроками, так как на протяжении многих лет работал в России. Он бывает жестким, требовательным, иногда у него возникают неприятные конфликтные ситуации с отдельными игроками, но при этом он дает результат. Уверен, Черчесов хорошо подготовит сборную России к домашнему чемпионату мира в 2018 году, и национальная команда выступит на нем удачно», – выразил свою точку зрения поляк.

    Источник: Известия

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    09.09.2016 07:55
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 9 сентября 2016, 09:32

      хм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 9 сентября 2016, 08:24

      И что???

      0
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