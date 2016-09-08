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    Фернандес: «Барселона» не ставит трусливых условий. Хочу, чтобы Эль-Хаддади сыграл против нас»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что договор с «Валенсией» об аренде Мунира Эль-Хаддади не содержит пункта о том, что футболист не может играть против каталонцев.

    «Барселона» не ставит трусливых условий. Он может играть против нас, и я убежден, что он будет играть, если тренер примет такое решение. Я хочу, чтобы он был на поле», – сказал Фернандес.

    Напомним, «Валенсия» арендовала Эль-Хаддади до конца сезона.

    Источник: Sport.es

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    08.09.2016 20:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:08

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      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 8 сентября 2016, 22:02

      Я знаю расклад-он типо получит трамву и не сыграет!!!

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 8 сентября 2016, 20:27

      Браво

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