Фернандес: «Барселона» не ставит трусливых условий. Хочу, чтобы Эль-Хаддади сыграл против нас»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что договор с «Валенсией» об аренде Мунира Эль-Хаддади не содержит пункта о том, что футболист не может играть против каталонцев.

«Барселона» не ставит трусливых условий. Он может играть против нас, и я убежден, что он будет играть, если тренер примет такое решение. Я хочу, чтобы он был на поле», – сказал Фернандес.

Напомним, «Валенсия» арендовала Эль-Хаддади до конца сезона.