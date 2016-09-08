Фернандес: «Барселона» не ставит трусливых условий. Хочу, чтобы Эль-Хаддади сыграл против нас»

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Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что договор с «Валенсией» об аренде Мунира Эль-Хаддади не содержит пункта о том, что футболист не может играть против каталонцев.
«Барселона» не ставит трусливых условий. Он может играть против нас, и я убежден, что он будет играть, если тренер примет такое решение. Я хочу, чтобы он был на поле», – сказал Фернандес.
Напомним, «Валенсия» арендовала Эль-Хаддади до конца сезона.