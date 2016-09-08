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    Геркус: «Локомотив» будет выглядеть очень красиво в матче со «Спартаком»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» рассказал о цене на билеты в 300 рублей для болельщиков железнодорожников.

    – Почему решили сделать такую скидку для болельщиков?

    – Потому что хотим, чтобы они были рядом с нами на значимом матче.

    – Но наверняка они в любом случае пошли бы на «Спартак». Или их было бы не так много из-за того, что 1000 рублей – ощутимая цена?

    – Часть людей говорили, что для них стоимость действительно ощутима. У нас билеты стоят чуть дешевле. Мы решили сделать малобюджетную цену на матч со «Спартаком», чтобы она точно не являлась барьером для посещения стадиона. И наша аудитория на этот матч собралась очень быстро.

    – Сколько в итоге будет болельщиков «Локо»?

    – Выкуплена вся квота – 4200 с копейками. Последние билеты реализовали в среду. По сути, билеты разошлась за четыре дня. То есть мы продавали по тысяче билетов в сутки.

    – Это один из лучших показателей за последнее время?

    – Думаю, так и есть. Тут нельзя сказать, что повлияло больше – цена или наш призыв прийти на матч. Думаю, призыв сыграл все-таки большую роль. Вообще, мы очень красиво будем выглядеть на этом матче.

    – Поподробнее, пожалуйста.

    – Смотрите на трибуну болельщиков «Локо»! Мы достойно будем представлять наш клуб и команду. Ждем с нетерпением матча. Такие игры – украшение чемпионата.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2016 12:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2016, 15:02

      Лишь бы судьи не помешали красоте футбольной встрече.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 сентября 2016, 14:39

      Первые здравые шаги руководства клуба, так держать. Теперь ещё игру нужно сделать интереснее, что бы дух от атак Локо захватывало, и характер команда показывала не в отдельно взятых матчах, а на протяжении всего сезона.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 сентября 2016, 13:47

      Ну, пусть они выглядят красиво - на трибунах, и даже если форму с аксельбантами наденут, я не буду против. Нам же хватит простой незатейливой победы.

      3
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 сентября 2016, 12:48

      Геркус просто космос! сделал за пару месяцев столько, сколько Смородская за 6 лет!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Etiainen 8 сентября 2016, 13:18

      даже больше, так-как Смородская за 6 лет ничего хорошего не сделала и даже в минус ушла)))

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > VGreen 8 сентября 2016, 14:07

      Она-то как раз в бо-о-ольшом плюсе.

      -3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 15:35

      Это точно) сомнительная продажа Ещенко ещё тогда в Анжи, очень быстро проданный Ньясс, за большие деньги и непонятно куда подевавшиеся) Может финансово она клуб подняла, а вот спортивная составляющая точно не её

      -2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > 8 сентября 2016, 15:37

      Правильно) Я всегда говорил продажи билетов особой погоды для бюджета клуба не делают, так может и снизить цены, а потом и вообще сделать бесплатным вход, глядишь и народ подтянется) халяву то все любят)

      -3
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