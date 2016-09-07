Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Яя Туре может изменить исход сезона, как Месси или Роналду»

    Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини поделился своим мнением о Яя Туре.

    «Яя всегда был одной моих целей в «Интере». Мы с президентом Эриком Тахиром почти договорились о покупке Туре год назад, но он не захотел предавать «Манчестер Сити».

    Туре, как и Златан Ибрагимович, является одним из тех игроков, которые делают разницу. Он может изменить своими действиями исход сезона, как Лионель Месси или Криштиану Роналду», – сказал Манчини.

    Напомним, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оставил Туре вне заявки на Лигу чемпионов.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11