Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воронин: «Может в Германии Коноплянку «прорвет»

    Бывший форвард московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал переход Евгения Коноплянки в немецкий «Шальке».

    «Изначально, еще до того, как Коноплянка ушел из «Днепра», я был уверен, что примера – это «его» лига. Поэтому сложно сказать. Может в Германии «прорвет».

    Я могу сказать одно. Бундеслига – один из сильнейших чемпионатов Европы, если не сильнейший.

    Я играл и в Англии, и в Германии. В Германии намного больше конкурентоспособных команд, чем в той же Испании или Италии. Этот чемпионат не простой, но там очень интересно играть», – сказал Воронин.

    Напомним, что в «Шальке» Коноплянка будет играть на правах аренды.

    Источник: Xsport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2016, 09:15

      Рязан цеа сильнее коно плянки!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11