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    Экс-игрок «Динамо» СПб Ильин приговорен к лишению свободы на срок более пяти лет

    Экс-футболист «Динамо» из Санкт-Петербурга Александр Ильин приговорен к пяти годам и десяти месяцам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, которое он устроил в сентябре 2015 года.

    Напомним, Ильин на своем Audi выехал на встречную полосу на трассе Санкт-Петербург – Сортавала и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате двое человек погибли, еще трое получили травмы.

    Отметим, Ильин в сезоне-2015/16 провел семь матчей в составе «Динамо». В последний раз 22-летний футболист выходил на поле 8 сентября 2015 года в матче первенства ПФЛ против «Пскова-747».

    Источник: НТВ

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    05.09.2016 23:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      kass-Nik 6 сентября 2016, 03:20

      Парень сможет ещё сыграть в футбол...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > kass-Nik 19 сентября 2016, 16:15

      ага, сыграет на зоне, чемпионом тренером станет, типа в ТВ- сериале. Ублюдок, однозначно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 сентября 2016, 03:14

      ГА..ВНО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 сентября 2016, 00:26

      Обнаглели...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 сентября 2016, 00:12

      За пятерых пострадавших, двое из которых в мире ином, по году заключения, а другой за украденный мешок картошки получил бы 8-10, вот такое у нас правосудие

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 сентября 2016, 00:09

      .....но так и не добрался до динамовской базы на Крестовском острове. Непостижимым образом по итогам ДТП Ильин вообще не пострадал. При освидетельствовании выяснилось, что у него в крови почти 1 промилле алкоголя, – условно говоря, как после употребления 200 граммов водки. Оказавшиеся на месте аварии свидетели (их было немало; по итогам ДТП с участием пяти машин на шоссе образовалась пробка длиной до 15 км), сомневались в том, что парень лишь пьян – первые сводки новостей сообщали, что аварию на трассе устроил какой-то наркоман (тогда личность нарушителя еще не было известна)

      ...– Невменяемый водила ехал по встречке долгое время, не понятно, пьяный, либо под наркотическим опьянением, но когда ему говорили, что он убил людей, он даже не понимал этого. Как он вообще смог заехать на встречку, одному Богу известно. Очень жаль погибших, ни в чем не виновных, – пишет один из очевидцев.

      ....– Ходил, шатался, глаза стеклянные по пять рублей, говорил отдельными фразами не связными, – говорит другой. – Он только орал, что никого не убивал. -------- И3 ГАЗЕТ 09.2015 Надеюсь, что в футбол он будет играть только на зоне, плять не на ДИНАМО-МЕНТОВСКОЙ, а СТРАШНОЙ зоне, и только своими яйцами!

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 сентября 2016, 23:55

      через пару лет дома будет блять..а те уже никогда!!

      3
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 5 сентября 2016, 23:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      команду там создаст
      и все ништяк!

      -4
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