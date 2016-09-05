Пашинин вернулся к работе с «Локомотивом»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин вернулся к работе с командой после госпитализации в связи с проблемами со спиной.

«Олег Пашинин чувствует себя хорошо и провел полноценный день с командой. Он активно участвовал в работе тренерского штаба. После контрольного матча с «Арсеналом» болельщики пообщались с Олегом Алексеевичем, и он всех поблагодарил за добрые пожелания, за слова поддержки. Конечно, Олег Алексеевич должен быть в заявке команды на матч со «Спартаком», – сообщил пресс-атташе клуба Андрей Бодров.