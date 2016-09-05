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    Бербатов провел встречу с руководством софийского ЦСКА

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов может оказаться в софийском ЦСКА. По информации topsport.bg, 35-летний футболист, находящийся ныне в статусе свободного агента, на днях провел встречу с руководством болгарского клуба.

    О чем именно вели разговор стороны остается неизвестным. Однако по некоторой информации, Бербатов может войти в число акционеров ЦСКА или открыть в столице Болгарии футбольную школу.

    Напомним, последним клубом нападающего был ПАОК, цвета которого он защищал с сентября 2015 по июнь 2016 года, приняв участие в 25 матчах и отметившись пятью забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 15:48

      вот человек. срубил денег за карьеру и не жопит их а на дело тратит. респект

      0
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 сентября 2016, 15:39

      пора на пенсию

      0
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